75 yaşındaki arıcıya büyük şok: Gözlerine inanamadı

Haberin Devamı

Alınan bilgilere göre, Akçalı köyü mevkiinde arıcılıkla uğraşan 75 yaşındaki Hidayet Aldıran’a ait arılı kovanlara akşam saatlerinde ayılar saldırdı. Toplam 250 kovanın bulunduğu alanda yaklaşık 50 arılı kovanın tahrip olduğu öğrenildi.

Aldıran ailesi, arılı kovanların evlerine yakın olduğunu belirterek, "Akşam saatlerinde meydana gelen ayı saldırısında 50 arılı kovan, yüzlerce çıta ve 3 çuval şeker zarar gördü. Geçim kaynağımız arıcılık. Hasarın tespiti için durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdik" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.