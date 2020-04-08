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DHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 20:39,Son Güncelleme:/

75 yaşında koronavirüsü yendi

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75 yaşında koronavirüsü yendi
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Eskişehir'de, umreden döndükten sonra karantinada kaldığı öğrenci yurdunda koronavirüs olduğu tespit edilen Meryem Şaşmaz (75), 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Şaşmaz, hastane çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Suudi Arabistan'dan uçakla gelen umre yolcularından Meryem Şaşmaz'ın, 14 gün karantinada kaldığı Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda yapılan sağlık taramasında koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunu üzerine Şaşmaz, 25 Mart'ta ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede 15 gün tedavi gören Meryem Şaşmaz, sağlığına kavuşarak koronavirüsü yendi. Hastaneden taburcu edilen Şaşmaz'ı sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. 

Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılan Şaşmaz, AFAD ekipleri ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

 

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