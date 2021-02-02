75 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte e Nabız aşı sırası sorgulama ve MHRS aşı randevusu alma ekranı

75 yaş üzeri aşı randevusu alma işlemi Sağlık Bakanlığı tarafından devam ediyor. Koronavirüs salgınında risk grubunda olan 75 yaş üzeri vatandaşlar için başlayan aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden gerçekleşecek. MHRS ekranında “Üye Ol” seçeneğini tıkladıktan sonra "Aşı Randevusu Al” bölümü üzerinden randevu işlemleri online olarak tamamlanıyor. Başarılı şekilde aşı randevusu gerçekleştikten sonra randevu bilgileri SMS ile telefona geliyor.

75 YAŞ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

E NABIZ AŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAKANLIK VİDEO YAYINLAMIŞTI

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı randevusuyla ilgili video hazırlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşı randevu alma videosunu yayımlamıştı.

Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/EviklBtrJD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2021

BAKAN KOCA'DAN 75 YAŞ ÜZERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca, toplantının ardından yazılı açıklama paylaştı. Açıklamada sağlık çalışanlarının, engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşların aşılanmasının tamamladığını ifade eden Koca, 75 yaş üstü vatandaşlar için aşılama sürecinin yarından itibaren başlayacağını ifade etti.

Koca açıklamasında şunları ifade etti;

Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanmıştı. Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler.