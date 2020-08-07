75 Trafik Cezası nedir? Madde 75 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

75 trafik cezası, okul taşıtlarının "DUR" işaretini açtıklarında diğer araçların durmaması ya da "DUR" işaretinin okul taşıtları tarafından yönetmelikte belirtilen haller dışında kullanılması durumunda geçerli olur.

75 Trafik Cezası Bedeli Ne Kadar?

75 trafik cezası, 288 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

75 Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi Var mı?

Diğer pek çok trafik cezası gibi 75 trafik cezasında da tebliğ edildiği tarihten sonra 15 gün içerisinde ödeme yapılır erken ödeme indirimi bulunmaktadır. Erken ödeme indirimi %25'tir. Bu durumda ceza bedeli 216 TL'ye düşmektedir.

75 Trafik Cezası Ceza Puanı Kaç?

75 trafik cezası, sürücü belgesine 15 ceza puanı olarak işlenir. Aynı yıl içerisinde 100 puan geçilmezse silinir.

75 Trafik Cezası Ödeme Yöntemi

Trafik cezaları yetkili PTT'ler ve bankalar, vergi daireleri ve online interaktif vergi dairesi aracılığıyla ödenebilir.