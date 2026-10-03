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75 ilde uyuşturucu operasyonu: 714 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Operasyon#İçişleri Bakanlığı
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 714 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 11:09

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "75 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; 985 kg 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1.297 şüpheli yakalandı. 714'ü tutuklandı." denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"75 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; 985 kg 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1.297 şüpheli yakalandı. 714'ü tutuklandı. 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 75 ilde 1.945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik

."

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#Uyuşturucu Operasyonu#Operasyon#İçişleri Bakanlığı

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