75 ilde uyuşturucu operasyonu! 638 şüpheli tutuklandı

#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 15:15

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "75 ilde düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1319 şüpheli yakalandı, 638'i tutuklandı" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"75 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda; 767 kg Uyuşturucu Madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

1.319 şüpheli yakalandı. 638'i tutuklandı. 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 75 ilde 1.980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

