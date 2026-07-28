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75 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.628 şüpheli yakalandı

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#Uyuşturucu Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Narkotik Mücadele
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 1.628 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 15:31

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 75 ilde “uyuşturucu madde satıcılarına” yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1.628 şüphelinin yakalandığı, 846'sının tutuklandığı duyuruldu.

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

75 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda;
1 ton 447 kg 873 gram Uyuşturucu Madde ile
418 bin 273 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

1.628 şüpheli yakalandı.
846'sı tutuklandı.
290'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 75 ilde 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

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Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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#Uyuşturucu Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Narkotik Mücadele

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