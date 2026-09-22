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75 ilde sinema festivali gün sayıyor... Biletler 90 lira olacak

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#Sinema Festivali#Türkiye Sinema Festivali#Sinema Biletleri
75 ilde sinema festivali gün sayıyor... Biletler 90 lira olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde ve yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz. Bakanlığımızın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacak.

75 ilde sinema festivali gün sayıyor... Biletler 90 lira olacak

BİLETLER 90 TL OLACAK

Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirecek; 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız. İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak; biletler (dünden itibaren) satışa sunuldu. Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

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Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında, Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikayesi 5 gibi yapımlar da bulunuyor.

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#Sinema Festivali#Türkiye Sinema Festivali#Sinema Biletleri

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