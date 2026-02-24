75 ilde narkotik operasyonları: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Gaziantep, Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Konya, Giresun, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Denizli, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Batman, Zonguldak, Uşak, Kırklareli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Malatya, Sakarya, Osmaniye, Muğla, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Erzurum, Afyonkarahisar, Van, Çanakkale, Aydın, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Kastamonu, Niğde, Yalova, Çorum, Düzce, Amasya, Kilis, Yozgat, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Kırşehir, Şırnak, Tokat, Ağrı, Bingöl, Isparta, Rize, Mardin, Ordu, Iğdır, Karabük, Bilecik, Karaman, Kars, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Muş, Sinop, Tunceli ve Bartın’da gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Haberin Devamı

888 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında 1.699 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 888’i tutuklandı, 246’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.

Operasyonlar sonucunda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelemiz amansız ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Uyuşturucuyla mücadelemiz, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kesintisiz olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.