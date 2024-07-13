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75 ilde Mercek-21 Operasyonları! Bakan Yerlikaya: Bin 564 silah ele geçirildi

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#Mercek-21 Operasyonları#Silah#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 08:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 5 günde düzenlenen Mercek-21 Operasyonları'nda toplam bin 564 silahın ele geçirildiğini, bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Kocaeli, Muğla, Malatya, Aksaray, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Düzce, Elazığ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Hatay, Van, Mardin, Batman, Çorum, Ordu, Şırnak, Tokat, Zonguldak, Amasya, Kırıkkale, Manisa, Uşak, Karaman, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Erzurum, Kırklareli, Niğde, Rize, Siirt, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Karabük, Kırşehir, Sivas, Trabzon, Yalova, Ardahan, Hakkâri, Isparta, Muş, Nevşehir, Yozgat, Ağrı, Çanakkale ve Kars olmak üzere 75 ilde silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-21” operasyonları düzenlendi.

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Düzenlenen operasyonlar sonucu bin 33 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 564 silah ele geçirildi. Bin 819 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

En çok silah ele geçirilen ve şüpheli yakalan 5 şehir ise şu şekilde; “İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 245 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 73 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 63 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 102 şüpheli gözaltına alındı. Mersin’de 44 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te 43 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı."

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#Mercek-21 Operasyonları#Silah#Operasyon

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