75 ilde 638 faili meçhul dosya incelemeye alındı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 09:12

Adalet Bakanlığı 75 ilde 693 maktulün adının geçtiği 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz.

Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz.

Gözden KaçmasınGülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisi gözaltına alındıGülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisi gözaltına alındı!Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanımız Sayın@RTErdogan’ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletimizin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Adaletin tecellisi için suçun ve suçlunun izini sürmeye devam edeceğiz."

