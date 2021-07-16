74 yaşında mezun

Ergören, hikâyesini şöyle anlattı:

‘EŞİM BENİ HEP DESTEKLEDİ’

“Lisede ilk dönem fizik 4 geldi, ikinci dönem de öyle olunca ilk kez ikmale kaldım. Çok kızdım ve okulu bıraktım. 25 yıl önce liseden terk arkadaşlarım ‘Açıktan liseyi okuyalım’ dediler. Ben de gittim tekrar kayıt yaptım. Ama çocukları büyütürken işimin yanı sıra bir yandan da okulu yürütemedim ve tekrar bıraktım. İçimde kaldı o yıl. Geçen yıl şu anki okulumun önünden geçerken küçük kızım Seçil’e hikâyemi anlattım. ‘Acaba kaç dersim kalmıştı, baksam da tamamlasam’ dedim. Okula kaydımı yaptıktan sonra üç dönem daha okudum. Hocalarım ve ailem şimdi üniversiteyi okumaya teşvik ediyor beni. Eğer düzenimi kurarsam okuyabilirim. Ancak 6 ay evvel eşimi kaybettim. Moralim çok bozuldu. Eşim beni hep destekledi, mezun olmamı çok istiyordu. Ona vefa borcum olduğunu düşünüyorum.”

BABA KIZ LİSEYİ BİTİRDİLER

Orhan Uyar, kızının velisi olarak gittiği ve 25 yıl önce terk ettiği lisesine geri dönerek kızı İrem Uyar ile aynı gün diplomasını aldı. 42 yaşındaki Uyar, Samsun’da Toprak Mahsulleri Ofisi şirket işçisi olarak çalışıyor. Eşi ev hanımı. 25 yıl önce devamsızlıktan bıraktığı liseye geçtiğimiz yıl geri döndü. Samsun İlkadım İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü’nü açıktan tamamladı. 2003 doğumlu kızı İrem de aynı okulun Adalet alanı İnfaz ve Koruma dalını bitirdi.

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