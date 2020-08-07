74 Trafik Cezası nedir? Madde 74 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Önceki yıllara göre trafik cezalarında ceza puanları düzenlenmiştir. Böylece 74/a trafik ceza kodu ile birlikte bütün kodlarda artışlar yaşanmıştır.

74/a Ceza Kodu Nedir?

Sürücüler trafik levhalarına yaklaşırken veya yaya geçidinin olduğu yerlerde yayaların geçişlerine öncelik tanımaları gerekir. Bu kurala uymayanlara 74/a trafik cezası uygulanır.

74/a Trafik Cezası Ne kadar?

Tarik cezalarında sürücülere cezai işlemler uygulanır. ​​​​​​​74/a trafik cezasında ise 598 TL ceza kesilir.

​​​​​​​74/a Trafik Cezasının İndirimli Ödemesi Var mı?

​​​​​​​74/a ​​​​​​​trafik cezalarında indirimli ödeme mümkündür. Bunun için ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ceza ödenir ise cezanın dörtte biri oranında indirim uygulanır. ​​​​​​​74/a trafik cezasının erken ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanır.

​​​​​​​74/a Trafik Cezası Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Trafik cezalarının ödeme yöntemleri birkaç farklı yolla yapılabilir. Bunlar PTT banka veya e-devlet sisteminden internet bankacılığı yoludur. Sürücülerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de taksitli ödeme yöntemidir. Taksitli ödeme yapabilmek için sürücülerin ceza tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde vergi dairelerine başvurmaları gerekir. Bu durumda ceza 4 taksit ile ödenmektedir.