74 gün sonra ilk cemaatli cuma

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana kapalı olan camilerden açık avluları olanlar bugün cuma namazıyla ibadete açılıyor. Tüm Türkiye’de camiler dezenfekte edilirken sosyal mesafeye uyulması için düzenleme de yapıldı.

İstanbul Valiliği de başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere bugün cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı. Açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3 bin 457 cami ve mescitten 1923 cami ve mescit ile 264 mekânda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır” denildi. İstanbul Valiliği alınan önlemleri şöyle sıraladı:

TESPİHLER KALKIYOR, CUMA NAMAZI DIŞARIDA

- “Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi, avlusu açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- İbadete açılan cami ve mescitlerin her gün temizlenmesine ve dezenfekte edilmesine özen gösterilecektir.

- Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, herkesin tıbbi bez maske takması zorunlu olacaktır.

- Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemeler bulundurulmayacak, koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.

- Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır. Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.”

MESAFELER VE TEMİZLİK TAMAM Fotoğraf: Mert Gökhan Koç / ANKARA



Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yaptı. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, aralarında Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi’nin de yer aldığı camileri dezenfekte etti. Camilerde ayrıca sosyal mesafeye dikkat edilmesi için belli aralıklarla namaz yerleri işaretlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı, yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağını duyurmuştu.

STATLAR HAZIRLANDI

Camilerin avlusu yoksa cuma namazı açık alanlarda kılınacak. Bu kapsamda birçok ilde futbol sahaları cuma namazı için hazırlandı. 1.5 metre aralık bırakılarak çizilen atletizm pisti ve futbol sahalarında binlerce kişinin namaz kılabileceği belirtildi. (DHA-İHA)

AVLU YOKSA AÇIK ALANLARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemaatle ibadete, İstanbul Fatih Camisi’nin avlusunda kendisinin kıldıracağı cuma namazıyla başlanacağını belirtti. Erbaş, şöyle devam etti: “Buradaki kriter caminin avlusunun olması. Avlusu olmayan camilerin de hemen yakınlarındaki açık alanlar, pazar yerleri hatta imam hatip okullarımızın avluları, bahçeleri kullanılacak. Vatandaşlarımızdan, azami derecede dikkat ve anlayış göstermelerini, sabır ve sükunetle davranmalarını, hocalarımıza ve görevlilere yardımcı olmalarını, ısrarcı olmamalarını özellikle istirham ediyorum. Tabii 29 Mayıs İstanbul’un fetih günü, 29 Mayıs’ın sembolü de Fatih Sultan Mehmet’tir. Onun türbesinde aynı zamanda okunan hatimlerin de duasını yapacağız. 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek ve fakir fukara insanlara bu kurban etleri ikram edilecek.”



ABDEST AL, SECCADE GETİR



Erbaş, vatandaşın yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini belirterek, “Bir de maske çok önemli. Abdestimizi alıp camiye öyle gelelim” dedi. (AA)