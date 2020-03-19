74 barodan Adalet Bakanlığı'na ortak başvuru

Aralarında İstanbul ve Ankara Baro başkanlarının da bulunduğu 74 ilin baro başkanı, Adalet Bakanlığı'na ortak dilekçe gönderdi. Dilekçede, koronavirüs tehlikesi nedeniyle, Adalet Bakanlığı'nın önlemleri ve Hakimler Savcıları Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararı çerçevesinde adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesinin gündeme geldiğine dikkat çekildi. Ancak, bu kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakıldığına işaret edilerek şöyle denildi:

"Bu durum, uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır. Keza bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır. Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir. Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak; öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması, süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10 Mart 2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması, ilgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılmasını, gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız."