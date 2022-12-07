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738 yıllık sanduka Nasreddin Hoca’nınmış

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#Eskişehir#Ulu Cami#Nasreddin Hoca
738 yıllık sanduka Nasreddin Hoca’nınmış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Eskişehir Ulu Cami’nin restorasyonu sırasında bulunan 738 yıllık mermer sandukanın Nasreddin Hoca’nın mezarına ait olduğu tespit edildi.

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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Ulu Cami’nin 2014 yılındaki restorasyonu sırasında mermer sanduka bulundu. O dönem yapılan incelemelerde Türk mizahının usta ismi ve halk filozofu Nasreddin Hoca’nın oğluna ait olduğu düşünülen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mermer sanduka, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün girişimleriyle Anadolu Üniversitesi’nde incelemeye alındı.

BABASININ ADI DA ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, mermer sanduka üzerinde yaptığı filolojik araştırmalar sonucu taş lahit olarak bilinen mermerin 1284 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde hayatını kaybeden halk filozofu Nasreddin Hoca’ya ait olduğunu ve üzerinde kendisi ile babası Şemseddin isimlerinin bulunduğunu belirledi. Mermer sanduka, Sivrihisar Belediye Başkanlığı’na getirildi.

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Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, mermer sanduka üzerinde Selçuklu döneminde kullanılan tarzda Arapça yazılar olduğunu ifade ederek, “Taşın bir yüzünde, ‘Sahib-ül hazel kabrü el muhtaç ila rahmetillah.’ Diğer yüzünde ise ‘Nasrüddin hace nusrat ibn-i Şemsüddin baba’ yazmaktadır. Bu taş aynı zamanda Nasreddin Hoca’nın babasının ismini de bize veriyor” dedi.

UNESCO LİSTESİNDE

Nasreddin Hoca’nın fıkralarını anlatma geleneği, Fas’ta gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17’nci Komite Toplantısı’nda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne alınmıştı.

 

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#Eskişehir#Ulu Cami#Nasreddin Hoca

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