Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

73 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kepez#Antalya Haberleri
73 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 11:35

Antalya’da 73 yaşındaki yaşlı adam, yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu. Haberi duyup olay yerine gelen Durmaz’ın oğlu ve arkadaşı gözyaşlarına boğuldu

Haberin Devamı

Olay, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5719. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 73 yaşındaki Bekir Durmaz’a sabah saatlerinde karşı komşuları bakmaya geldi. Seslenmelerine cevap alamayan komşular, pencereden baktıklarında Durmaz’ı mutfakta kanepenin üzerinde hareketsiz şekilde gördü.

73 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberin Devamı

73 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu



Öte yandan, haberi duyup olay yerine gelen Durmaz’ın oğlu ve arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kepez#Antalya Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık
ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka