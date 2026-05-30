73 yaşındaki adam birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdü

Olay, saat 03.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. Ramazan Cantürk ile yaklaşık 40 yıldır beraber yaşadığı Maya Ülker arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; Cantürk, Ülker'i tahta sopayla dövdü. Ülker, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Şüpheli de gözaltına alındı. Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.