73 suç örgütüne ‘Silindir’ operasyonu

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Baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemleri kullanarak haksız çıkar sağladığı belirlenen 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik “Silindir” adı verilen operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde 50 ilde eşzamanlı başlatılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı olan 502 şüpheliden 400’ü gözaltına alındı.

DARP, TECAVÜZ, İŞKENCE

Suç örgütlerinin tefecilik yaptıkları, borçlandırdıkları kişilere silah zoru ile senet imzalattırdıkları, evlerine silahlı baskın düzenledikleri belirlendi. Uyuşturucu madde metamfetaminin kaybolmasından sorumlu tuttukları bir kadına örgüt liderine ait çiftlik evinde işkence yaptıkları ve tecavüz ettikleri de tespit edildi. Esnaf ve işinsanlarını haraca bağlayan şüphelilerin, para vermeyi reddedenleri ise ormana götürerek hortum ile dövdükleri, elektrik vererek işkence yaptıkları da ortaya çıktı.

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PARA KARŞILIĞI SİLAHLI SALDIRI

Kamu kurum ve kuruluşlarda yönetici pozisyonunda olan bazı kişilere rüşvet veren şüphelilerin, paravan şirketler ile ihale aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin tehdit ile bazı otellere ortak oldukları, fuhuş ve uyuşturucu ticareti yaptırdıkları da belirlendi.

operasyon yapılan iller: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak.