73 ilde uyuşturucu operasyonu: 475 kişi tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 15:12

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "73 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1,1 ton uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 958 şüpheli yakalandı. 475'i tutuklandı. 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 73 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya, İstanbul, Samsun, Ankara, Mersin, Konya, Manisa, Bursa, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Diyarbakır, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Denizli, Kayseri, Batman, Kırklareli, Niğde, Zonguldak, Eskişehir, Mardin, Yozgat, Aydın, Kahramanmaraş, Düzce, Uşak, Karabük, Şırnak, Sivas, Adıyaman, Isparta, Karaman, Kilis, Kütahya, Erzurum, Ordu, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Kırıkkale, Kırşehir, Osmaniye, Rize, Sinop, Yalova, Trabzon, Van, Bilecik, Çankırı, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Afyonkarahisar, Artvin, Bayburt, Bitlis, Erzincan, Siirt ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlara 1.544 ekip, 3.982 personel, 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar sonucu toplam 1 ton 134 kilo 658 gram uyuşturucu madde ile 412 bin 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 958 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 475’i tutuklandı, 119’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

