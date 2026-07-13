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73 ilde narkotik operasyonları: 2 hafta içinde 935 şüpheli tutuklandı

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#Narkotik#Operasyon#Uyuşturucu İle Mücadele
73 ilde narkotik operasyonları: 2 hafta içinde 935 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 12:03

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre son 2 hafta içinde 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi ve bu operasyonlar kapsamında 1.780 şüpheli yakalanırken 935'i tutuklandı.

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İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

73 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda;
-985 kg Uyuşturucu Madde ile
-1 milyon 639 bin 239 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

-1.780 şüpheli yakalandı.
-935’i tutuklandı.
-224’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 73 ilde
-2 bin 670 ekip,
-6 bin 675 personel,
-17 hava aracı ve
-34 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

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Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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#Narkotik#Operasyon#Uyuşturucu İle Mücadele

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