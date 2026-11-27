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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

73 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda;

-2 ton 761 kg 598 gram uyuşturucu madde ile

-1 milyon 918 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-1.870 şüpheli yakalandı.

-1.017'si tutuklandı.

-291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 73 ilde;

-2 bin 431 ekip,

-3 bin 889 personel,

-10 hava aracı ve

-35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

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Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.