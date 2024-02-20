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73 ilde Mercek operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 974 silah ele geçirildi

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#Bakan Yerlikaya#Silah#Mercek
73 ilde Mercek operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 974 silah ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 10:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde düzenlenen Mercek-12 operasyonlarında 974 silah ele geçirildiğini ve bin 131 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

73  İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-12” Operasyonlarında; 719 Ruhsatsız Tabanca, 60 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca, 23 Uzun Namlulu Tüfek, 181 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam  974 Silah ele geçirildi. 1131 şüpheli gözaltına alındı. Adalete teslim edildi.

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.

73 ilde Mercek operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 974 silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-12 Operasyonlarında” 710 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 770 tabanca yakalandı.

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73 ilde Mercek operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 974 silah ele geçirildi

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 129 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 168 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana’da 42 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli gözaltına alındı.

73 ilde Mercek operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 974 silah ele geçirildi

Ankara’da 31 tabanca ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum

73 ilde Mercek operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu: 974 silah ele geçirildi

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#Bakan Yerlikaya#Silah#Mercek

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