73/c trafik cezası nedir? 73/c cezası ve erken ödeme tutarı ne kadar?

Cep telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, 73/c trafik cezasına çarptırılmaya neden olmaktadır. 314 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren KTK 73/c maddesine 314 lira olmuştur.

73/c trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim sağlanmaktadır. 73/c trafik cezası ceza puanı sürücüye tanzim (yazıldığı) edilmesi durumunda 10 ceza puanı sürücünün sürücü belgesine işlenir

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