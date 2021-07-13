73/c trafik cezası nedir? 73/c cezası ve erken ödeme tutarı ne kadar?
73/c trafik cezası, trafikte seyir halindeyken cep telefonu ya da diğer iletişim araçları ile meşgul olma kaynaklı kesilmektedir. Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak yasak olduğu için trafik kanununa göre 73/c trafik cezası kesilmektedir.
Cep telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, 73/c trafik cezasına çarptırılmaya neden olmaktadır. 314 TL idari trafik para cezası ile cezalandırılmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren KTK 73/c maddesine 314 lira olmuştur.
73/c trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim sağlanmaktadır. 73/c trafik cezası ceza puanı sürücüye tanzim (yazıldığı) edilmesi durumunda 10 ceza puanı sürücünün sürücü belgesine işlenir