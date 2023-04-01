72’lik katil kaynanasını suçladı

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29 Ekim 2022 günü Zekai Coşkun “evden gitmesi” konusunda kaynanası ile tartıştı. Tartışmaya eşi de dahil oldu. Yaşanılan tartışmanın ardından Zekai Coşkun, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Zekai Coşkun hakkında ‘eşe kasten öldürme’ suçundan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

KADINLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Davanın ilk duruşması 2 Mart tarihinde görüldü. Sanık Coşkun eşine karşı aşırı bir kıskançlığı olmadığını, kayınvalidesinin dolduruşuna geldiğini iddia ederek “Çocuklarımı bana karşı önyargılı yetiştirdiler. Benim kıskançlığım yoktur. Ben hep alttan aldım, eşimin ve kayınvalidemin hakaretlerine katlandım. Ben bir insanın yaşamını sonlandırmaya karşıyım, bunu da reddediyorum. Benim hem bu dünyam hem öbür dünyam mahvoldu. Kötü örnek olduğum için tüm insanlardan özür diliyorum. Bütün kadınlardan özür diliyorum. 45 sene sabrettim. Ben cehaletin kurbanıyım. Eşimin bana söylediği cümleler üzerine kendimi kaybetmişim” savunması yaptı.

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CEZADA İNDİRİM YAPILDI

Davanın karar duruşması dün görüldü. Sanık Coşkun duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, tarafların avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Zekai Coşkun “45 senelik evliydik. Ben böyle olmasını istemezdim” dedi. Sanık avukatı Sinan Barut da müvekkili hakkında tahrik indirimi hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme sanık Coşkun’a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra verilen cezadan iyi hal indirimi yapılarak, verilen cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.