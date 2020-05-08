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Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 17:00, Son Güncelleme:

72 yaşındaki Sebahattin Bay, alkışlarla taburcu oldu

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72 yaşındaki Sebahattin Bay, alkışlarla taburcu oldu
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ARDAHAN'da, koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının arından sağlığına kavuşan Sebahattin Bay (72) 25 günün sonunda alkışlarla taburcu edildi.

Ardahan'da merkez İnönü Mahallesi'nde oturan 7 çocuk babası Sebahattin Bay, yaklaşık bir ay önce rahatsızlandı. Ardahan Devlet hastanesinde muayene edilen Bay'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. KOAH ve şeker hastalığı da bulunan Bay, hastanede tedaviye alındı. 25 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Bay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

25 gün tedavi gördüğü servisten ayrılan Sebahattin Bay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vedalaştı.

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