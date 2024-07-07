72 yaşındaki adam 5’inci katın balkonundan düştü

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Olay, Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Kavurma Apartmanı’nın 5’inci katında oturan Hasan Doğru (72) balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden yaşlı adam, aşağı düştü. Aşağı düşerken elektrik tellerine de çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Hasan Doğru’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.