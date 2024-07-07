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72 yaşındaki adam 5’inci katın balkonundan düştü

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#Bolu#Balkon#Ambulans
72 yaşındaki adam 5’inci katın balkonundan düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 15:22

Bolu’da 72 yaşındaki vatandaş, 5'inci katta bulunan evinin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı. Elektrik tellerine de çarparak yere düşen yaşlı adamın hayati tehlikesi bulunuyor.

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Olay, Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Kavurma Apartmanı’nın 5’inci katında oturan Hasan Doğru (72) balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybeden yaşlı adam, aşağı düştü. Aşağı düşerken elektrik tellerine de çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı. Hasan Doğru’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

72 yaşındaki adam 5’inci katın balkonundan düştü

72 yaşındaki adam 5’inci katın balkonundan düştü

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#Bolu#Balkon#Ambulans

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