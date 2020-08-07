72 Trafik Cezası nedir? Madde 72 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları kullanılabilmesine karşın kamu düzeninin bozulmaması gerekmektedir. Özellikle yüksek sesle müzik açarak kamu düzenini bozanlar, 72 trafik cezası ile karşılaşmaktadır.

72 Trafik Cezası Ne Kadar?

2020 yılında gelen yeni zam ile birlikte 72 trafik cezası uygulanan bir araç, 132 TL ödemek zorundadır. 72 trafik cezası tebliğ edilmeden önce erken ödeme yaparak indirim kazanmak mümkündür. %25 indirim ile ceza 81 TL'ye düşmektedir.

72 Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

72 trafik cezası alan bir sürücünün sürücü belgesine 10 ceza puanı işlenmektedir. Sürücü belgesinden ceza puanı silinmemekle birlikte her sene tekrardan hesaplanmaktadır. Bir yıl içerisinde sürücünün 100 ceza puanını aşmaması gerekmekte, aşmazsa herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. 72 trafik cezası alan bir sürücünün sürücü belgesine el konulmamaktadır.