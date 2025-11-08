×
Gündem Haberleri

72 milyon liraya el koyuldu... 11 kişi daha gözaltına alındı

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘yasadışı bahis’, ‘tefecilik’ ile ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ edilerek elde edilen gelirler ile ‘pos tefeciliği’ suçlarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el koyulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.

KUVVETLİ BULGULAR TESPİT EDİLDİ

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ‘pos tefeciliği’ ve ‘suç gelirlerinin aklanması’ eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan, eski yönetim kurumu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular tespit edildi. Başsavcılık, tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararda, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki malvarlığına el koyuldu.

 

