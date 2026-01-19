Son dakika... 72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında karar çıktı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel de yıkıldı. Enkaz altında kalan ve turnuva için kente gelen, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, voleybolcu öğrenciler ve antrenörler ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturmada ihmali bulunan kişiler hakkında dava açıldı. Ayrıca otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A., Ruhsat Büro Şefi B.B., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K., Ruhsat Büroda görevli teknisyen F.K. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de başka bir dava açıldı.

Kamu görevlileri hakkında açılan davanın 4’üncü duruşması öncesi otelde yaşamını yitirenlerin yakınları, ellerinde pankart ve dövizlerle adliye önünde toplandı. Duruşmayı takip edenler arasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

KARAR ÇIKTI

Davada 3 kamu görevlisine 10 yıl hapis cezası verildi.

Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.