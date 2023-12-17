72 ilde Mercek-8 operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı: Bin 558 kişi yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen “MERCEK-8” Operasyonlarında; 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek, 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1335 Silah ele geçirildi.

1558 Şüpheli Şahıs gözaltına alındı.

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Balıkesir, Malatya, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Trabzon, Kahramanmaraş, Elazığ, Eskişehir, Niğde, Mardin, Muğla, Çorum, Giresun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Batman, Denizli, Ordu, Ağrı, Hatay, Kars, Bartın, Sivas, Çanakkale, Düzce, Kayseri, Kırklareli, Zonguldak, Erzincan, Erzurum, Karabük, Siirt, Tokat, Van, Aksaray, Aydın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Rize, Uşak, Yalova, Yozgat, Adıyaman, Burdur, Çankırı, Kilis, Muş, Nevşehir, Sinop, Şırnak ve Tunceli olmak üzere son 3 gün içinde eş zamanlı olarak 72 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan “MERCEK-8 Operasyonlarında” 964 ruhsatsız tabanca ve 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 1053 TABANCA yakalandı.

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İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 179 tabanca uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 225 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ankara’da 58 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 62 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Adana’da 49 tabanca ele geçirildi. 75 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de 48 tabanca ele geçirildi. 92 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 40 tabanca ele geçirildi.60 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum🇹🇷

AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN: RUHSATSIZ SİLAH TEMİN EDENLERLE VE SİLAH KAÇAKÇILARIYLA DA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK