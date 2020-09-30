710 gram doğan Asmire, hayata tutundu

Çerkezköy’de Gökhan-Nurcan Alp çiftinin 26+2 haftalık iki günlükken 710 gram olarak hayata gelen prematüre bebekleri Asmira Alp, yoğun bakımda geçirdiği 3 ay 20 gün sonunda hayata tutundu. Yarık damak, yarık dudak ve solunum sıkıntısı nedeniyle yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi gören bebek 2 kilo 550 gram ile sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Özel hastanenin yeni doğan uzmanı Uzm.Dr. Hülya Halis, "Hastanemizde 710 gram olarak doğan kız bebek yarık damak, yarık dudak ve solunum sıkıntısı nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitemizde tedavi altına alındı. Bebeğimiz 3 ay 20 gün süren yoğun bakım yatışı sonunda 2 kilo 550 gram ağırlığına ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu edilerek ailesine kavuştu. Bebeğimize ve ailesine sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyoruz" dedi.







Alp çifti, çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.