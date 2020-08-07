71 Trafik Cezası nedir? Madde 71 Trafik Cezası ne kadar? Ceza Puanı kaçtır? (2020)

71 trafik cezası, zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkının kullanıldığı durumlarda geçerli olur.

71 Trafik Cezası Ne Kadar?

71 trafik cezası, 1 Ocak 2020 tarihinde 24 Türk Lirası artmış ve 132 TL olmuştur.

71 Trafik Cezası Erken Ödeme

71 trafik cezası tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün zarfında ödenirse %25 erken ödeme indirimine tabii olur. Bu durumda ceza 132 TL'den 99 TL'ye düşmektedir.

71 Trafik Cezası Ceza Puanı Miktarı

71 trafik cezası yazılan sürücü belgesine 15 ceza puanı işlenir. Bir yıl içerisinde farklı trafik cezaları ile birlikte 100 puan aşılmazsa sürücü belgesi üzerine ekstra bir işlem yapılmaz.

71 Trafik Cezası Nasıl Ödenebilir?

Trafik cezaları günümüzde yetkili vergi daireleri, bankalar ve PTT'ler aracılığıyla ödenebildiği gibi online olarak interaktif vergi dairesi aracılığıyla da ödenebilir.