×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

71 ilde narkotik operasyonu: 844 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Narkotik#Operasyon#Uyuşturucu İle Mücadele
71 ilde narkotik operasyonu: 844 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 11:11

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 71 ilde düzenlenen narkotik operasyonları kapsamında 1.302 şüpheli yakalandı, bunlardan 844'ü tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

71 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda;
-832 kg Uyuşturucu Madde ile
-425 bin 419 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

-1.302 şüpheli yakalandı.
-844'ü tutuklandı.
-140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

71 ilde narkotik operasyonu: 844 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 71 ilde
-1.955 ekip,
-4 bin 800 personel,
-17 hava aracı ve
-43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Haberin Devamı

Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

71 ilde narkotik operasyonu: 844 şüpheli tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narkotik#Operasyon#Uyuşturucu İle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!