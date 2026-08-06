71 ilde narkotik operasyonu: 844 şüpheli tutuklandı

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

71 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda;

-832 kg Uyuşturucu Madde ile

-425 bin 419 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

-1.302 şüpheli yakalandı.

-844'ü tutuklandı.

-140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 71 ilde

-1.955 ekip,

-4 bin 800 personel,

-17 hava aracı ve

-43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

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Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.