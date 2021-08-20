71 il hâlâ kırmızı

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan olduğunu bildiren Koca, 71 ilin hâlâ kırmızı rengini koruduğunu açıkladı. Koca, “Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” dedi.

3 BÜYÜK İLDE ANKARA İLK SIRADA

İllerin 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidansına göre, 3 büyük ilden İstanbul’da bu rakam 181, Ankara’da 199, İzmir’de 49 oldu.

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arasının “orta”, 36-100 arasının “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Türkiye’de vaka sayısı açısından mavi ve sarı renkte il bulunmazken, 10 il ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Uşak, Antalya) turuncu renkte yer alıyor. 71 il ise vaka sayısında zaman zaman düşme yaşansa da kırmızı renge bürünmüş durumda.

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