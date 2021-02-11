700 yıllık kalenin sahibi oldular

TRABZON tarihinde önemli bir yeri olan ve limana hâkim bir noktada bulunan Güzelhisar Kalesi’nin de içinde yer aldığı yaklaşık 1300 dönüm arazi davalık oldu. Güzelhisar Kalesi arazisinin 1737-1745 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu öne süren torunları, Ganita mevkisinde askeriyenin kullanımındaki bölgenin vârislerinin kendileri olduğunu öne sürdü. Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları, varis olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için Torul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

TESLİM ALACAKLAR

4 yıl süren dava sonunda mahkeme, Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Edhem Üçüncü, Gürses Üçüncü, Nabi Üçüncü ve Hayrettin Üçüncü’nün eski Trabzon valilerinden Üçüncüzade Ömer Paşa’nın vârisleri olduğuna ve kalenin de vârislere ait olduğuna karar verdi. Bu kararla birlikte kurulacak vakfın ardından, kalenin Üçüncüoğlu Ailesi adına tescili için yeni dava açılacak. Bu dava ile birlikte Üçüncüoğlu Ailesi’nin kaleyi teslim alması bekleniyor.

GİRİŞİNE ‘ÜÇÜNCÜOĞLU KALESİ’ YAZDIRACAĞIZ

Varislerden araştırmacı-yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, kalenin girişine Üçüncüoğlu Kalesi yazdıracaklarını söyledi. Kale arazisi üzerinde bulunan gelirleri de alacaklarını ifade eden Üçüncüoğlu, bu gelirin okuyan çocuklara, yetimlere imkân sağlamak için kullanılacağını belirterek “Şu an halihazırda kalenin altında tünel, üzerinde de park var. Oraları da alacağız ve gelirlerini toplayacağız. Kaleyi aldıktan sonra gerekirse kalede yaşayabiliriz. Ben tarihi çok seviyorum. İnsan geçmişini bilmeli ve unutmamalı” diye konuştu.