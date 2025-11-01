700 saat titizlikle inceleniyor

Haberin Devamı

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku’nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirtildi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü’nde dalgıçlar, ROW ile radar cihazı ve çok sayıda su üstü ekibiyle aylarca çalışma yürütüldü. Doku’ya ait hiç bir ize rastlanılamayınca da çalışmalar sonlandırıldı.

MİNİBÜSTEN NEREDEİNDİĞİ BELLİ DEĞİL

Güzergâhındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun 5 Ocak’ta öğle saatlerinde valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Z.A. ile görüştüğü, daha sonra da yolun karşısına geçip şehiriçi minibüse bindiği görüldü. Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku’nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı ve minibüse bindikten sonra nerede indiği tespit edilemedi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla baştan ele alınan dosya için özel ekip kuruldu. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı. Gülistan’a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan’ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Z.A. ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırılıyor.

Öte yandan dosyanın gizlilik kararının devam ettiği öğrenildi.