700 rehber öğretmenden psikososyal destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Şanlıurfa’daki Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan olayların ardından psikososyal destek süreçleri eşzamanlı olarak yürütülmeye başlandı.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla, oluşturulan heyet, süreçleri yerinde koordine etmek amacıyla her iki ilde kapsamlı planlama toplantıları gerçekleştirerek faaliyetlere başladı. Toplam 700 rehber öğretmen, destek çalışmalarında görev alacak.