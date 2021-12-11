700 makaslı açılış sergisi

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Erdoğan’ın 17 yıl boyunca, aralarında Marmaray ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere havalimanları, şehir hastaneleri, enerji santralları, barajlar ve otoyollar gibi büyük projelerin de yer aldığı açılışlarda kullandığı 700 makas Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda gösterildi. Sergide kronolojik olarak ilk sırada 22 Eylül 2003’te Rize’deki Pazar ortak açılış töreni ve TOKİ anahtar teslim töreninde kullanılan makas, son olarak da 20 Eylül 2021’de New York Türk Evi açılışında kullanılan makas yer aldı. Yetkililer, 700 makasın dışında birçok açılışın, makasla değil butona basmak suretiyle gerçekleştirildiğini ve bunların makaslarının olmadığı belirtti.

29 Ekim 2013 Marmaray hatırası