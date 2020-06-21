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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

700 hedef yerle bir... Terör örgütünü dağıtan operasyon

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
700 hedef yerle bir... Terör örgütünü dağıtan operasyon
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK’ya yönelik Kuzey Irak’a düzenlenen Pençe-Kartal ve halen devam eden Pençe-Kaplan harekâtlarında 700 hedefin yerle bir edildiğini açıkladı.

Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında Pençe-Kaplan harekâtıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar şunları söyledi:

İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK

“Teröristlerin inleri, mağaraları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700’den fazla hedef vuruldu. Bütün bölgelerde sulh ve sükundan yanayız. Tüm komşularımızın hem toprak ve hem siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok defa söyledik. Yapılan faaliyetlerin iyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ruhuna uygun olması gerektiğini, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini, sadece kendi noktalarından değil karşı tarafın da hak ve hukukuna saygı göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

‘NATO TEŞEKKÜR ETTİ’

Bakan Akar, “Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği” iddiasına ilişkin ilk kez konuştu: “Bilgi, belge, gemimiz ve karargâhlarımızdaki kayıtlar dikkate alındığında iddianın gerçek dışı olduğu görülmektedir. NATO yetkililerinin, denizcilerimizin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımından dolayı teşekkür ettiklerini de hatırlatmak isterim.” 

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

700 hedef yerle bir... Terör örgütünü dağıtan operasyon

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla birlikte Irak sınırının sıfır noktasındaki 950 rakımlı Siyah Kaya Üs Bölgesi’ni ziyaret etti. Helikopterle bölgeye giden Hulusi Akar, Pençe-Kaplan harekâtıyla ilgili bilgi aldı. Akar sınırda nöbet tutan askerlerle sohbet etti, hal hatır sordu. 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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