700 bin TL’yi çok gören hastaneye 77 milyon TL tazminat

​Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 2021 yılında M.K. isimli bebeklerinin down sendromlu olarak dünyaya gelmesiyle sarsılan ailenin başlattığı hukuk mücadelesi, tıp dünyasında yankı uyandıracak bir rekor tazminatla sonuçlandı. Gebelik süresince tüm kontrollerini özel bir hastanede düzenli olarak yaptıran anne, kendisine bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunun söylendiğini ancak doğum sonrasında büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti. Aile, tıbbi süreçlerdeki ihmallerin tespiti ve haklarının aranması amacıyla yargıya başvurdu.

TARAMA TESTLERİ ÖNERİLMEDİ

​Dava sürecinde sunulan deliller ve bilirkişi raporları, gebeliğin 11 ila 14’üncü haftaları arasındaki en kritik dönemlerde yapılması gereken ikili ve üçlü tarama testlerinin aileye hiç önerilmediğini ortaya koydu.

ARABULUCULUK MASASINDAN REKOR TAZMİNATA

Ailenin avukatı Ferhat Yiğit, müvekkillerine gebelik boyunca her şeyin normal olduğunun söylendiğini, ancak hastanenin yasal ‘aydınlatma yükümlülüğü’ kapsamında sunması gereken yazılı onam formlarını veya bilgilendirme belgelerini mahkemeye sunamadığını belirtti. Mahkeme heyeti de Adli Tıp Kurumu’ndan gelen değerlendirmeler ışığında, ailenin down sendromu riski ve bu duruma karşı sahip oldukları seçenekler konusunda eksik bilgilendirildiğine kanaat getirdi.

Hukuki sürecin en dikkat çekici noktası ise arabuluculuk aşamasında yaşandı. Aile, davanın başında sürecin uzamaması adına hastane yönetimine 700 bin TL’lik bir uzlaşma teklifi götürdü. Ancak hastane yönetimi bu teklifi geri çevirerek yasal süreci devam ettirmeyi tercih etti. Dört yıl süren davanın sonunda mahkeme, sürekli iş görmezlik ve bakıcı giderlerini kapsayan 43 milyon 783 bin TL maddi tazminatın yanı sıra manevi tazminata hükmetti. 2021 yılından bu yana işleyen faizler, avukatlık ücretleri ve yargılama masrafları da eklendiğinde hastanenin ödeyeceği toplam bedel yaklaşık 77 milyon TL’ye ulaştı. Kararın ardından konuşan baba Hüseyin Kızmaz, “Bizim önceliğimiz para değil, doktorların aileleri bilgilendirme konusundaki sorumluluğudur. Bizim bu duruma hazırlanma veya karar verme hakkımız elimizden alındı” dedi.