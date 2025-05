70 yıllık okulda büyük değişim: Sınıflar çiçek açtı

Haberin Devamı

Ankara’nın Mamak ilçesi Balkiraz’da yer alan okul, 1955 yılında yapımının tamamlanmasının ardından Cebeci Şehitliği’ne yakın olması nedeniyle ‘Şehitlik Ortaokulu’ adıyla eğitim öğretime başlamıştı. 2019 yılında aynı bahçeye yeni bir binanın yapılması ile bu eski bina boşaltılmıştı. Ancak bölgedeki 13 özel eğitim öğrencisi, bu eski ve bakımsız binanın kullanılabilir durumdaki 3 dersliğinden yararlanmaya devam ediyordu. 2023 yılında okula Birce Baştuğ müdür, Sinem Özgül müdür yardımcısı olarak atandı. 12 yıllık özel eğitim öğretmeni Baştuğ ve 16 yıllık okulöncesi öğretmeni Özgül, göreve başlar başlamaz okulu yeniden eğitime kazandırmak için kolları sıvadı.

11 AYDA PIRIL PIRIL

11 aylık çalışmanın sonunda yenilenen binada 9 sınıf ile toplam 38 öğrenciye eğitim öğretim verilmesini sağlayan iki kadın öğretmen şöyle konuştu:

“Okulumuzda yapılan yenileme çalışmaları, bir yeniden doğuş gibiydi. Sınıflar, yemekhane, tuvaletler, mescit, çay ocağı, oyun odası, çok amaçlı salon, arşiv, rehberlik servisi, zemin, kapılar, iç ve dış cephe boyası, çatı değişimi, bina giriş kapısının yeni bir konumdan açılması, merdiven boşluklarına güvenlik filesi yapılması, elektrik tesisatı ve aydınlatma, yangın alarm, kamera ve ses sisteminin kurulması, kalorifer kazanının değişimi, pencere korkuluklarına ek güvenlik sağlanması, bahçe düzenlemesi ve yürüyüş yolu gibi birçok alan baştan sona yenilendi. Her bir alan, öğrencilerimizin daha güvenli, rahat ve verimli bir şekilde eğitim alabilmesi için titizlikle elden geçirildi. Bu sürecin içinde sadece bizim değil, birçok insanın gönüllü emeği var.”

EL ELE VERDİK

- “Gece gündüz çalıştık, her bir tuğlaya umut kattık ve şimdi karşımızda hayalini kurduğumuz okul var. Bu sadece bir yenileme değil, öğrencilerimizin geleceğine yapılan en büyük yatırım oldu. Okulumuzda yaşanan büyük dönüşüm kadın emeğinin, kararlılığının ve liderliğinin en güçlü örneklerinden biri oldu. İki kadın yönetici olarak el ele, sırt sırta verdik ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük. Her dokunuşumuz, sadece duvarları değil çocuklarımızın geleceğini inşa etti. Çünkü kadın eli değdiğinde sadece mekânlar değil hayatlar da güzelleşir. Çocuklarımız için en iyisini hayal ettik, birlikte çalışarak her engeli aştık.”