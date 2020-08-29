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Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalandı

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70 yaşındaki yankesici kadın, suçüstü yakalandı
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ADANA'da pazarda alışveriş yapan Meliha B.'nin (77) cüzdanını çalan Revda Elsalih Elmustafa (70), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Elmustafa, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yankesicilik olayı, dün Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşandı. Semt pazarlarında meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı önlem alan polis ekipleri, şüphe üzerine Revda Elsalih Elmustafa'yı takip etmeye başladı. Pazarda alış veriş yapmadan dolaşan yaşlı kadın

Meliha B.'nin pazar arabasındaki cüzdanını çaldı. Elmustafa, cüzdandaki 360 TL'yi iç çamaşırının içine saklayıp, cüzdanı çöpe attı. Takipteki polisler de şüpheli kadını suçüstü yakaladı.

Para üzerinden çıkmasına rağmen suçlamayı kabul etmeyen Elmustafa gözaltına alındı. Hakkında yankesicilik suçundan çok sayıda kayıt ile 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Revsa Elsalih Elmustafa, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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