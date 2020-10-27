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Samed Aydın SUN - DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:48 | Son Güncelleme:

70 yaşındaki uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis

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70 yaşındaki uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan Osman G. (70) 10 yıl, Erol T. (55) ise 7 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Geçen yıl 2 Kasımda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan operasyon sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 5 parça halinde toplam 2 kilo 481 gram esrar elde etmeye elverişli olduğu iddia edilen Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerden Osman G., ve Erol T. tutuklanarak, cezaevine konulurken, Osman G.’nin eşi Fatma G. (70) ile Cumali D. (60) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dava açıldı. Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanıklar ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Suçsuz olduklarını belirten sanıklar beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Osman G.’yi uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezası, Erol T.’yi de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL para cezasına çarptırıp, cezaevinde kaldıkları süreyi de dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Fatma G. ve Cumali Dnin de delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti.

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