70 yaşındaki kadının göl kenarında cansız bedeni bulundu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş’tan perşembe günü akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Bölükbaş’ın en son görüldüğü Yeniçağa Gölü çevresinde arama çalışması başlattı. Dron ile havadan, suda ise Zodyak botlarla yürütülen çalışmalarda sabah saatlerinde Bölükbaş’ın Yeniçağa Gölü kenarında cansız bedeni bulundu.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bölükbaş’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı