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70 yaşındaki kadının göl kenarında cansız bedeni bulundu

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#Nuriye Bölükbaş#Bolu#Yeniçağa Gölü
70 yaşındaki kadının göl kenarında cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 12:42

Bolu'da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş, ekipler tarafından aranıyordu. Bölükbaş'tan acı haber geldi. Yaşlı kadının Yeniçağa Gölü kenarında cansız bedeni bulundu.

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Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş’tan perşembe günü akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Bölükbaş’ın en son görüldüğü Yeniçağa Gölü çevresinde arama çalışması başlattı. Dron ile havadan, suda ise Zodyak botlarla yürütülen çalışmalarda sabah saatlerinde Bölükbaş’ın Yeniçağa Gölü kenarında cansız bedeni bulundu.

70 yaşındaki kadının göl kenarında cansız bedeni bulundu

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bölükbaş’ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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70 yaşındaki kadının göl kenarında cansız bedeni bulundu

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#Nuriye Bölükbaş#Bolu#Yeniçağa Gölü

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