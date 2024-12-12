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70 yaşındaki adam, ehliyet sınavını ilk denemede kazandı

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#Ergin Sertgöz#Antalya#Gazipaşa
70 yaşındaki adam, ehliyet sınavını ilk denemede kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 14:58

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ergin Sertgöz, azmiyle ehliyet hayalini gerçeğe dönüştürüp sürücü belgesi aldı.

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kahyalar Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Ergin Sertgöz, yıllar süren bir hayalini gerçeğe dönüştürerek sürücü belgesi sahibi oldu. Daha önce hiç araç kullanmamış olan Sertgöz, geçtiğimiz aylarda sürücü kursuna başvurarak ehliyet almak için ilk adımı attı.

70 yaşındaki adam, ehliyet sınavını ilk denemede kazandı

Kurs eğitimini başarıyla tamamlayan Sertgöz, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı’nda büyük bir başarı göstererek sınavı ilk denemede geçti. Direksiyon eğitimini ise usta öğretici Zübeyde Akgül’den alan Sertgöz, direksiyon sınavına iki kez katılmak zorunda kaldı. İlk denemesinde parkuru tamamlayamayan Sertgöz, pes etmeyerek ikinci sınavında başarıya ulaştı ve 70 yaşında sürücü belgesine kavuştu.

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70 yaşındaki adam, ehliyet sınavını ilk denemede kazandı

Sertgöz, sınav sonunda hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yakınlarıyla yaşarken, çevresindekilere de azim ve kararlılığıyla ilham oldu. “İnsan isteyince başarabiliyor” diyen Ergin Sertgöz, herkese yaş fark etmeksizin hedeflerinden vazgeçmemelerini tavsiye etti.

70 yaşındaki adam, ehliyet sınavını ilk denemede kazandı

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#Ergin Sertgöz#Antalya#Gazipaşa

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