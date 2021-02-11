70 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Adım adım MHRS aşı randevusu alma işlemi ve e-Nabız aşı sırası sorgulama

70 yaş üstü aşı randevusu alma işlemi, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Sağlık Bakanı Koca, 11 Şubat Perşembe gününden itibaren 70 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını bildirdi. Koronavirüs salgınında risk grubunda olan 70 yaş üzeri vatandaşlar, aşı randevusunu MHRS sisteminin www.mhrs.gov.tr adresinden alabilecekler. Sistemde, 'Aile Hekimi' ve 'Hastaneden' seçeneklerini tıkladıktan sonra, tarih ve saat bilgilerini seçerek, randevunuzu tamamlayabilirsiniz.

70 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

E NABIZ AŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAKAN KOCA'DAN 70 YAŞ ÜZERİ İÇİN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamalarda bulundu;

Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum.