70 ülkeye turizm mektubu

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçmiş yıllardan bu yana Türkiye’yi tercih eden başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Japonya, Rusya ve Çekya olmak üzere 70 ülkeye “niyet mektubu” yolladı. Hürriyet’in ulaştığı mektupta, yolcu ve çalışan sağlığı ile güvenliği, tesislerde ve ulaşımda alınan önlemlerin detayları, turizm merkezlerindeki hastanelerle ilgili detaylar bulunuyor. Mektupta ayrıca, “Başımızın üstünde yeriniz var. Türkiye aldığı önlemlerle sezona hazır” ifadeleri de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hürriyet’e turizm hazırlıklarıyla ilgili özetle şunları söyledi:

CEVAPLARI VERDİK

“Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte telefon diplomasisine başladık. 11 Mayıs itibariyle mektupları ilettik. Mektuplarımız geçmiş yıl istatistikleri alınarak ülkemizi en çok tercih eden ülkeler başta olmak üzere 70 ülkedeki muhataplarımıza büyükelçilikler, uluslararası örgütler ve yurtdışında temsilciliği olan kurumlar aracılığıyla gönderildi. Mektupların iletilmesinin ardından ülkelerdeki muhataplarımıza telefon ederek niyet mektubundaki maddelerimizi anlatmaya ve tatillerini Türkiye’de geçirmelerine yönelik davetlerimizi yapmaya da başladık. Niyet mektubumuza eklediğimiz sertifikasyon ve sağlık altyapımız ile ilgili bilgilendirmelerle, muhataplarımızın aklında oluşabilecek tüm soruların cevaplarını vermiş oluyoruz. Türkiye olarak tüm bu süreçlerde yalnızca vatandaşlarımızın sağlığı için değil, ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı içinde seyahatlerini tamamlamaları için de sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var: Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var.”