70 Trafik Cezası nedir? Madde 70 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
70 trafik cezası, kara yollarının nasıl kullanılacağını düzenlemek amacıyla yazılan bir cezadır. Biz de yazımızda, 70 trafik cezası nedir, 70 trafik cezası ne kadar, 70 trafik cezası ceza puanı, 70 trafik cezası erken ödeme indirimi gibi aklınıza takılan soruların cevaplarını sizin için cevapladık.
70 trafik cezası, gerekli makamdan izin alınmadan karayolu üzerinde yarış ya da koşu düzenleyen şahıslara yazılır.
70 Trafik Cezası Ne Kadar?
70 trafik cezası, 598 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
70 Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi
Pek çok trafik cezası gibi 70 trafik cezası da tebliği edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenirse erken ödeme indirimine uğramaktadır. %25 indirimle birlikte 448,50 Türk Lirası olarak ödenebilir.
70 Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
70 trafik cezası, herhangi bir ceza puanı olarak sürücü belgesine yansımaz. Ancak düzenlenen ve gerekli makamlardan izin alınmamış faaliyet derhal görevli ekiplerce durdurulur.
70 Trafik Cezası Ödeme Yöntemleri
70 trafik cezası, yetkili PTT'ler, bankalar veya vergi daireleri aracılığıyla ödenebilir. Ayrıca interaktif online vergi dairesi ile internet aracılığıyla da ödeme yapmak mümkündür.
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