70 Trafik Cezası nedir? Madde 70 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

70 trafik cezası, gerekli makamdan izin alınmadan karayolu üzerinde yarış ya da koşu düzenleyen şahıslara yazılır.

70 Trafik Cezası Ne Kadar?

70 trafik cezası, 598 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

70 Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi

Pek çok trafik cezası gibi 70 trafik cezası da tebliği edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenirse erken ödeme indirimine uğramaktadır. %25 indirimle birlikte 448,50 Türk Lirası olarak ödenebilir.

70 Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

70 trafik cezası, herhangi bir ceza puanı olarak sürücü belgesine yansımaz. Ancak düzenlenen ve gerekli makamlardan izin alınmamış faaliyet derhal görevli ekiplerce durdurulur.

70 Trafik Cezası Ödeme Yöntemleri

70 trafik cezası, yetkili PTT'ler, bankalar veya vergi daireleri aracılığıyla ödenebilir. Ayrıca interaktif online vergi dairesi ile internet aracılığıyla da ödeme yapmak mümkündür.