Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Valilik açıklama yaptı

#Elazığ#Zehirlenme#Okul

Elazığ'daki bir okulda öğrenim gören 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kontrolleri yapılan öğrencilerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Haberin Devamı

Abdullahpaşa Mahallesi’ndeki Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde bazı öğrencilerde boğazda yanma, karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikâyetleri görüldü. İdarecilerin ihbarı üzerine okula polis, itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yapılan kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Öğrenciler, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Valilik açıklama yaptı


VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Elazığ Valiliği’nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda, gaz zehirlenmesi ihbarı alınması üzerine sağlık, AFAD ve emniyet ekibi ile birlikte doğal gaz dağıtım şirketi personelleri süratle okula intikal etmiş olup, ilgili birimlerce yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmemiştir. 70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup, öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır. Kontrolleri tamamlanan öğrencilerimiz ailelerine teslim edilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin ve okul personelimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi. 

Haberin Devamı

70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Valilik açıklama yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Zehirlenme#Okul

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna