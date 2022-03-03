70 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! Valilik açıklama yaptı

Haberin Devamı

Abdullahpaşa Mahallesi’ndeki Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde bazı öğrencilerde boğazda yanma, karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikâyetleri görüldü. İdarecilerin ihbarı üzerine okula polis, itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yapılan kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Öğrenciler, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Haberin Devamı